У 14-летнего мальчика диагностировали редкую форму рака после боли в плече

В Шотландии у 14-летнего мальчика, жаловавшегося на боль в плече, диагностировали чрезвычайно редкую форму рака. Об этом сообщает Daily Record.

Картер Кидд из Камбернолда страдал от боли в плече, пока в октябре прошлого года ему не поставили шокирующий диагноз. Врачи диагностировали у юноши чрезвычайно редкую форму рака — ALK-негативную анапластическую крупноклеточную лимфому (ALCL).

Этот тип неходжкинской лимфомы обычно поражает взрослых старше 50 лет. Врачи сказали матери Картера, Николь, что еще не встречали такой случай у молодого человека.

Сейчас Картер проходит химиотерапию и лучевую терапию, которые, по словам Николь, «не помогают». Результаты ПЭТ-сканирования 26 июня покажут, реагирует ли он на лечение.

Если ответ положительный, пациенту проведут трансплантацию стоволовых клеток. Если нет — состояние может быть признано неизлечимым.

«Он мой первый ребенок и мой единственный сын, он каждый день дает мне силы продолжать эту борьбу вместе с ним», — говорит Николь.

Семья создала страницу на GoFundMe, чтобы дать возможность Картеру исполнить мечту — побывать на всех футбольных стадионах Лондона.

Ранее мужчина перенес десятки процедур, пытаясь излечиться от рака, которого у него не было.