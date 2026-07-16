Митрополита Тихона назначили настоятелем монастыря в Севастополе

Священный синод Русской православной церкви принял решение о назначении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) на должность священноархимандрита Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте РПЦ.

«В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона: освободить митрополита Тихона от должности исполняющего обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря города Севастополя, утвердить его священноархимандритом упомянутой обители», — говорится в постановлении.

В свою очередь, временное руководство монастырем в качестве наместника возложено на иеромонаха Андрея (Короткова), назначение которого рассчитано на один год.

Данное решение базируется на постановлении Архиерейского собора 2011 года, которое допускает, что в исключительных случаях правящие архиереи могут возглавлять наиболее значимые монастыри своих епархий. Согласно внутреннему Положению о монастырях, архиерей в статусе настоятеля несет особую ответственность за духовное состояние и благоустройство обители, проводя там регулярные богослужения. При этом текущее оперативное управление монастырем остается за назначенным Синодом наместником.

Ранее глава РПЦ возложил на Церковь ответственность за происходящее в России.