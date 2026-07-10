Глава РПЦ возложил на Церковь ответственность за происходящее в России

Патриарх Кирилл заявил об ответственности Церкви за происходящее в России

Русская православная церковь несет значимую ответственность перед Богом, историей и за события, происходящие в России. С таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.

«Мы должны быть не просто религиозной организацией, как иногда говорят люди, далекие от Церкви. Мы должны быть Церковью для своего народа, со своим народом. Церковью, которая несет огромную ответственность перед Богом и перед историей. За все то, что происходит в нашей стране и может произойти», — отметил патриарх во время своего визита в Валаамский монастырь.

Также он провел литию у могил игуменов Валаамского монастыря.

«Вечная память!», — произнес он, поблагодарив всех собравшихся за молитву. На литургии присутствовали управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, секретарь Святейшего патриарха епископ Раменский Алексий (Туриков) и другие.

В церкви Всех Преподобных Отец, где проходила лития, находятся захоронения настоятелей — игумена Дамаскина, Виталия, Пафнутия, Павлина, а также архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении монастыря после долгого периода запустения.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, когда обитель отмечает престольный праздник в честь святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Ранее патриарх Кирилл провел службу в День памяти праведного Иоанна Кронштадтского.