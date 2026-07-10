Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Глава РПЦ возложил на Церковь ответственность за происходящее в России

Патриарх Кирилл заявил об ответственности Церкви за происходящее в России
Кирилл Зыков/РИА Новости

Русская православная церковь несет значимую ответственность перед Богом, историей и за события, происходящие в России. С таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.

«Мы должны быть не просто религиозной организацией, как иногда говорят люди, далекие от Церкви. Мы должны быть Церковью для своего народа, со своим народом. Церковью, которая несет огромную ответственность перед Богом и перед историей. За все то, что происходит в нашей стране и может произойти», — отметил патриарх во время своего визита в Валаамский монастырь.

Также он провел литию у могил игуменов Валаамского монастыря.

«Вечная память!», — произнес он, поблагодарив всех собравшихся за молитву. На литургии присутствовали управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, секретарь Святейшего патриарха епископ Раменский Алексий (Туриков) и другие.

В церкви Всех Преподобных Отец, где проходила лития, находятся захоронения настоятелей — игумена Дамаскина, Виталия, Пафнутия, Павлина, а также архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении монастыря после долгого периода запустения.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, когда обитель отмечает престольный праздник в честь святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Ранее патриарх Кирилл провел службу в День памяти праведного Иоанна Кронштадтского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!