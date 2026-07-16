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Общество

Родителей раскритиковали за то, что они откормили трехлетнюю дочь до 35 килограммов

В Китае родители откормили 3-летнюю дочь до 35 кг ради просмотров в сети
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Родителей раскритиковали за то, что они откормили свою трехлетнюю дочь до 35 килограммов ради просмотров в интернете, пишет Oddity Central.

В Китае родители превратили свою трехлетнюю дочь в звезду мукбанга — снимали на видео, как она ест огромные порции жирной и жареной пищи, и публиковали ролики в соцсетях. Девочка, которую в сети называли «Пейци», весит 35 килограммов — в два с лишним раза больше нормы для ее возраста. Мать с отцом использовали заголовки в видео с девочкой вроде «трехлетняя пухленькая девочка весом 33 кг» и «невероятный аппетит», чтобы привлекать подписчиков.

После того как история вызвала широкий общественный резонанс, возмущенные пользователи потребовали от родителей прекратить опасные съемки. Пара защищалась, утверждая, что девочка всегда имела хороший аппетит, а доходов от видео едва хватает на продукты. Однако давление в интернете росло, и видеоплатформы заблокировали аккаунты «Пейци». Родители также удалили свои страницы.

Ранее ученые подсчитали, сколько лишнего веса можно набрать за шесть недель недосыпа.

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