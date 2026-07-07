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Наука

Ученые подсчитали, сколько лишнего веса можно набрать за шесть недель недосыпа

AIM: за шесть недель недосыпания можно набрать полкилограмма веса
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Даже умеренный хронический недосып может привести к набору веса на 0,5 кг всего за полтора месяца. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В исследовании приняли участие 95 здоровых взрослых, которые обычно спали по семь-восемь часов в сутки. В течение шести недель участники ложились спать примерно на 80–90 минут позже обычного, а затем еще шесть недель придерживались привычного режима сна. На протяжении эксперимента ученые отслеживали продолжительность сна, физическую активность, массу тела, окружность талии и ряд показателей обмена веществ.

Оказалось, что всего за шесть недель сокращенного сна участники в среднем набрали около 0,5 килограмма. Одновременно они стали менее активными: время, проводимое сидя или без движения, увеличилось примерно на 17 минут в день, а у мужчин и женщин после наступления менопаузы — почти на полчаса.

По словам руководителя исследования Мари-Пьер Сент-Онж, прибавка в полкилограмма может показаться небольшой, однако она возникла всего за шесть недель без каких-либо других изменений образа жизни. Если подобный режим сохраняется месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым.

Авторы отмечают, что большинство предыдущих исследований изучали последствия экстремального недосыпа — около четырех часов сна в сутки. В новой работе смоделировали условия, приближенные к реальной жизни, поскольку многие взрослые регулярно спят лишь по пять-шесть часов.

Исследователи также напоминают, что ранее на этой же группе добровольцев было показано: хронический недосып снижает чувствительность к инсулину, а также усиливает воспалительные процессы, связанные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению авторов, полноценный сон следует рассматривать как важную часть профилактики ожирения наряду с правильным питанием и физической активностью.

Ранее «скачки» веса после похудения оказались менее опасными, чем считалось.

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