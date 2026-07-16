Онемение пальцев оказалось признаком тяжелых болезней

Пальцы могут затечь после сна, неудобной позы или долгой работы за компьютером. Но когда такие ощущения появляются без очевидной причины и мешают держать предметы, это уже повод обратиться к врачу, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева.

«Если рука затекла один раз после неудобного положения, чаще всего достаточно сменить позу. Но когда пальцы немеют снова и снова, хуже слушаются, покалывают или «горят», могут быть проблемы с нервами, сосудами или позвоночником», — сказала врач.

Одной из частых причин такого состояния невролог назвала сахарный диабет. При высоком уровне сахара страдают мелкие сосуды и нервные волокна. И жалобы нередко появляются на обеих руках.

Похожее ощущение может идти от шейного отдела позвоночника. При грыжах, остеохондрозе и сдавлении нервных корешков кисть хуже получает сигнал от нерва. Тогда могут неметь отдельные пальцы. Часто к этому добавляется боль в шее, плече или руке.

У тех, кто много печатает, работает мышью или постоянно держит кисть в одном положении, причина иногда находится в запястье. При туннельном синдроме ткани в этой зоне отекают и сдавливают срединный нерв. Рука может затекать ночью, а утром человеку труднее удержать чашку, застегнуть пуговицу или долго печатать, отметила эксперт.

«Проблема в том, что человек часто терпит это месяцами и списывает все на усталость. Но при длительном сдавлении нерва кисть может слабеть, а мелкие движения даваться все труднее», — предупредила Мамадалиева.

Отдельного внимания требуют приступы, при которых пальцы реагируют на холод или стресс, например, белеют, синеют, становятся ледяными и теряют чувствительность. Так может проявляться болезнь Рейно, для которой характерен резкий спазм сосудов в пальцах. Иногда похожие жалобы связаны и с аутоиммунными заболеваниями, поэтому при повторяющихся приступах лучше не ограничиваться разминкой кистей.

Самый опасный вариант — внезапное онемение всей руки, особенно если одновременно перекосило лицо, нарушилась речь или появилась слабость в ноге. В такой ситуации возникает подозрение на инсульт и нужно сразу вызывать скорую помощь. Если же левая рука немеет, а одновременно появляются боль и тяжесть в груди, холодный пот и одышка, срочная помощь тоже нужна немедленно.

«Если пальцы немеют снова и снова, особенно с болью, слабостью или изменением цвета кожи, нужно идти к врачу. Важно понять, страдает ли нерв, сосуды или шейный отдел позвоночника», — подытожила невролог.

Ранее врач назвала продукты, увеличивающие риск диабета.