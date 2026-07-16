Избыточный вес «тормозит» работу мозга, заявил психиатр

Согласно прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. И это катастрофа, поскольку у людей с ожирением снижается работоспособность мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, врач-психиатр, эксперт АНО «НИИ функционального питания» Михаил Дробижев.

«Избыточный вес ведет к повышению давления и развитию инсультов. Кроме того, употребление пищи, богатой углеводами, повышает уровень глюкозы в крови. А глюкоза отключает орексиновые нейроны мозга, которые обеспечивают его активность и когнитивные способности — память, внимание, мышление. Работоспособность мозга снижается, а бодрствование становится проблематичным. Мозг надолго погружается в сон после приема пищи (постпрандиальная сонливость)», — заявил врач.

Под влиянием жирной и богатой углеводами пищи происходит выброс дофамина — нейромедиатора удовольствия — в системе вознаграждения мозга. Многие люди впадают в зависимость от «пищевого дофамина». Поведение больного ожирением напоминает поведение людей с другими зависимостями, например алкоголизмом.

У больных ожирением наблюдаются: сильное желание есть и труднопреодолимая тяга к еде, сниженная способность контролировать прием пищи, переедание и безуспешные попытки сократить потребление, постепенное повышение количества пищи для насыщения, поглощенность едой — ради приема пищи человек отказывается от других форм наслаждения и интересов.

«Попробуйте вместо «еды» подставить слово «алкоголь» — и вы поймете, почему больного ожирением так же трудно уговорить отказаться от переедания, как и алкоголика от спиртного», — поясняет Дробижев.

Препараты, снижающие аппетит, не приносят удовольствия. После окончания курса лечения переедание и рост массы тела возобновляются. Эффективное снижение веса требует изменения сознания и образа жизни, перехода на правильное питание на постоянной основе.

«Хорошие результаты дает мультидисциплинарный подход, когда с человеком работают не только эндокринологи, но и психиатры, наркологи и психологи. Необходим поиск новых источников удовольствия для мозга, ограничение жиров и углеводов, максимальное включение в диету белковой пищи, которую можно маскировать под привычную жирную и сладкую», — резюмировал врач.

Ранее врач предупредил, когда ожирение угрожает жизни.