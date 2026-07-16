Опекуны три года держали приемную дочь в запертой комнате без туалета

В США опекуны избивали приемную дочь и на три года заперли ее в комнате

Во Флориде супружеская пара призналась в истязании 12-летней приемной дочери, опекуны били ребенка и запирали в комнате без туалета. Об этом сообщает People.

12-летняя девочка спала на надувном матрасе, стирала одежду в тазу и мылась во дворе даже в плохую погоду. Приемные родители три года держали ее в запертой комнате, заставляли справлять нужду под себя и избивали.

Чтобы соседи не услышали криков ребенка, опекуны регулярно включали генератор белого шума. За неделю до ареста, приемная мать оттаскала ребенка за волосы и разбила ей губу, заявив, что та пошла в биологическую мать-наркоманку. Девочку также заставляли переписывать стихи из Библии.

На допросе супруги подтвердили показания ребенка. Известно, что в семье воспитывается еще шестеро биологических детей пары, они проживали в нормальных условиях.

До этого отчим два года истязал падчерицу и ставил ее коленями на крупу.

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