Ученый назвал лучшее время для приема лекарств

Эффективность одного и того же лекарства может различаться в зависимости от того, в какое время суток оно принято. Причина — в суточных ритмах, которые управляют биохимическими процессами в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Ключевую роль в усвоении лекарств играет печень. Именно в ней происходит метаболизм большинства препаратов — их расщепление на активные и побочные компоненты.

«Активность печеночных ферментов группы цитохромов Р450 не остается постоянной в течение суток. В первой половине дня, примерно с 6 до 12 часов, их активность максимальна. Лекарство, принятое в этот период, расщепляется быстрее, и его действующее вещество может не успеть накопиться в нужной концентрации. Вечером, напротив, ферменты работают медленнее, и препарат дольше остается в крови», — объяснил он.

Разные органы и системы организма тоже подчиняются суточным колебаниям. Сердечно-сосудистая система наиболее активна в утренние часы — артериальное давление и частота пульса достигают пика. Поэтому гипотензивные препараты логичнее принимать вечером или перед сном, чтобы максимальная концентрация пришлась на утренние часы, когда риск гипертонического криза наиболее высок. Статины для снижения холестерина, напротив, лучше работают при вечернем приеме, поскольку основной синтез холестерина в печени происходит ночью.

«Особый случай — лекарства с узким терапевтическим окном: некоторые противоэпилептические препараты, антиаритмики, варфарин и отдельные антибиотики. Здесь разница в эффективности в зависимости от времени приема может быть критической: слишком низкая концентрация не даст лечебного эффекта, слишком высокая — вызовет токсическую реакцию. Изменение времени приема таких препаратов без согласования с врачом опасно», — предупредил эксперт.

Время приема влияет и на переносимость лекарств. Нестероидные противовоспалительные препараты раздражают слизистую желудка: прием утром натощак намного рискованнее, чем после еды или вечером. Диуретики, принятые утром, не нарушат ночной сон, в отличие от вечернего приема. Антигистаминные средства первого поколения вызывают сонливость, и днем они снижают работоспособность.

Панов советует внимательно изучать инструкцию — в ней обычно указано рекомендуемое время приема. Нельзя самостоятельно переносить время приема, особенно если лекарство назначено по рецепту. Даже безобидный перенос таблетки с утра на вечер способен снизить эффект терапии или вызвать нежелательные реакции.

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