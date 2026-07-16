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Общество

Из ботанического сада в Германии украли редчайший цветок

Spiegel: в Германии украли редчайший титановый аронник
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Из ботанического сада в Германии украли редчайший цветок, пишет Spiegel.

В немецком Гёттингене из оранжереи Старого ботанического сада похитили клубень титанового аронника — одного из самых крупных и редких среди цветущих растений в мире. Кража произошла в середине июня, предположительно в рабочие часы оранжереи. Клубень был уже достаточно развит, чтобы в ближайшее время зацвести. Это событие, которое случается раз в несколько лет и длится всего несколько дней, привлекает множество посетителей.

Полиция оценивает ущерб в несколько сотен евро и просит свидетелей сообщать любую информацию. Это не первый подобный случай: в прошлом году в Дортмунде из ботанического сада также пропал клубень титанового аронника весом около 30 кг. Тогда растение по кличке «Давид» так и не нашли. Мотивы похитителей остаются загадкой.

Ранее растение, считавшееся вымершим уже 60 лет, вновь нашли благодаря садоводу.

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