Растение, считавшееся вымершим уже 60 лет, вновь нашли благодаря садоводу

Австралийский садовод нашел растение, считавшееся вымершим 60 лет
Соцсети

Любитель растений из Австралии случайно помог ученым подтвердить, что редкий кустарник, считавшийся вымершим 60 лет назад, все еще существует в дикой природе, пишет Good News Network. Открытие произошло благодаря фотографии, загруженной на платформу iNaturalist.

Речь идет о растении Ptilotus senarius, которое не фиксировалось учеными с 1967 года и считалось утраченным. Последние десятилетия оно числилось среди сотен видов растений, исчезнувших в дикой природе.

Фотографии растения сделал профессиональный садовод Аарон Бин во время работы на отдаленной фермерской станции в северной части штата Квинсленд. Заметив необычный кустарник, он сфотографировал его и позже загрузил снимки в базу данных iNaturalist.

Снимки привлекли внимание ботаников из Queensland Herbarium. Один из специалистов, Энтони Бин, опознал растение как Ptilotus senarius — вид, который он сам описывал в научных работах несколько лет назад, но который долгое время считался исчезнувшим.

После подтверждения находки и сбора образца при согласии землевладельца вид был официально переведен из категории «вымерший» в список критически исчезающих. Это позволит ученым и природоохранным организациям разработать меры по его сохранению.

Ранее биолог расплакался, найдя самый редкий в мире цветок после 13 лет поисков.

