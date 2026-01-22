Растение, считавшееся вымершим уже 60 лет, вновь нашли благодаря садоводу

Любитель растений из Австралии случайно помог ученым подтвердить, что редкий кустарник, считавшийся вымершим 60 лет назад, все еще существует в дикой природе, пишет Good News Network. Открытие произошло благодаря фотографии, загруженной на платформу iNaturalist.

Речь идет о растении Ptilotus senarius, которое не фиксировалось учеными с 1967 года и считалось утраченным. Последние десятилетия оно числилось среди сотен видов растений, исчезнувших в дикой природе.

Фотографии растения сделал профессиональный садовод Аарон Бин во время работы на отдаленной фермерской станции в северной части штата Квинсленд. Заметив необычный кустарник, он сфотографировал его и позже загрузил снимки в базу данных iNaturalist.

Снимки привлекли внимание ботаников из Queensland Herbarium. Один из специалистов, Энтони Бин, опознал растение как Ptilotus senarius — вид, который он сам описывал в научных работах несколько лет назад, но который долгое время считался исчезнувшим.

После подтверждения находки и сбора образца при согласии землевладельца вид был официально переведен из категории «вымерший» в список критически исчезающих. Это позволит ученым и природоохранным организациям разработать меры по его сохранению.

Ранее биолог расплакался, найдя самый редкий в мире цветок после 13 лет поисков.