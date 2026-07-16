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Общество

Российские компании все чаще уходят из небоскребов из-за стресса сотрудников

Эксперт Новоселов: бизнес уходит из небоскребов, чтобы снизить стресс людей
worradirek/Shutterstock/FOTODOM

На столичном рынке коммерческой недвижимости наблюдается запрос крупного бизнеса на кардинальную смену деловой карты города. Причина — дефицит качественных площадей: свободных высококлассных лотов в деловых районах почти не осталось, рассказал «Газете.Ru» Андрей Новоселов, управляющий партнер сети сервисных офисов Refoliо.

«Значительная часть строительства уходит под моноофисы и объекты «под себя». Свободный рынок практически не расширяется, а оставшиеся БЦ не отвечают запросу на уединенную и стабильную локацию», — поясняет эксперт.

Деловые кластеры вроде «Москвы-Сити» обладают преимуществами, но создают слишком много ограничений: сверхвысокая плотность, транспортный коллапс и дефицит приватности. Фоновый хаос морально утомляет и снижает когнитивные способности.

«Проектирование пространств вокруг благоустроенной среды — осознанная потребность бизнеса. Компании оценивают, нет ли очередей у лифтов, спокойно ли провести встречу, есть ли возможность побыть в уединении», — говорит Новоселов.

Тишина превратилась в конкретный ресурс. Немецкие нейрофизиологи доказали, что даже 6–7 минут тишины снижают уровень кортизола на 17% и улучшают когнитивные функции. Поэтому открытый воздух и парковые зоны стали требованием в борьбе с выгоранием.

В России тренд трансформировался в предпочтение центральных, но менее загруженных районов — поблизости от парков и культурной инфраструктуры.

«Перенос акцента на такие локации — прагматичный расчет. Тихий район дает ментальный комфорт и фокус. Компании, которые первыми обеспечат этот дефицитный ресурс тишины, выиграют битву за удержание талантов и эффективность бизнеса», — резюмирует Новоселов.

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