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Общество

Названы самые частые «отмазки» россиян при опозданиях на работу

Пробки оказались не главной «отмазкой» россиян при опозданиях на работу
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики компании «Стахановец» выяснили, какие причины опозданий называют сотрудники и что на самом деле стоит за этими объяснениями. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В гибридном формате работы зафиксировано 58% всех случаев задержек, однако только 22% из них коррелируют с объективной транспортной ситуацией. При этом жалоб на пробки в пятницу утром на 35% больше, чем во вторник, хотя дорожная загруженность в эти дни практически идентична. Классическое оправдание часто используется как социально приемлемое объяснение, а не отражение реальности.

В удаленном формате статистика еще более показательна. Причины технического характера или бытовые обстоятельства — проблемы с животными или детьми — составляют более 40% задержек выхода на связь. Однако системы мониторинга фиксируют: в 7 из 10 случаев сотрудник уже проявлял активность в мессенджерах за час до начала рабочего дня, но не переключался на рабочие задачи. Это указывает на смещение приоритетов или размытие границ между личным и рабочим временем.

С точки зрения кадровой аналитики регулярные опоздания по одной и той же причине — системный маркер. Если сотрудник ссылается на пробки три раза в месяц — это может быть следствием транспортного коллапса. Если три раза в неделю — проблема в мотивации или неправильном планировании времени. В удаленном формате единичный сбой оборудования — форс-мажор, а регулярные истории по понедельникам говорят о неготовности психологически входить в рабочий процесс после выходных.

«Наша задача — уйти от эмоциональной оценки опозданий и перевести вопрос в плоскость объективных данных. Мы не рекомендуем штрафовать за каждую задержку, это лечит симптомы, а не причины. Важно анализировать паттерны», — комментирует Карина Остроносов, директор ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт».

Часто сотрудник опаздывает не потому, что безответственен, а потому что не видит смысла приходить раньше или не чувствует вовлеченности. «Вопрос должен звучать не «почему ты опоздал?», а «что мешает тебе начать работу вовремя?». Ответ в большинстве случаев лежит в области культуры управления, а не в пробках», — резюмирует Остроносов.

Для бизнеса важно разделять факт опоздания и продуктивность. Если при задержке на 10 минут эффективность сотрудника выше средней, возможно, его график нуждается в корректировке. Для удаленного формата ключевые инструменты — прозрачные правила и техподдержка, а не тотальный контроль, заключают эксперты.

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