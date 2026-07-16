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Общество

Сотрудницу банка обвиненяют в хищении 69 млн рублей у участников СВО

СК предъявил сотруднице банка обвинение в хищении 69 млн рублей у участников СВО
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение Анне Винниковой, сотруднице банка, которая, входя в состав организованной группы, похитила 69 миллионов рублей, предназначенных для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на платформе «Макс».

«В настоящее время Винниковой предъявлено обвинение», — говорится в официальном сообщении.

По данным следствия, Винникова, имея доступ к клиентским счетам, отслеживала поступления выплат и оформляла фиктивные запросы на переводы. На постоянной основе она переводила средства на счета соучастников группы, которые затем обналичивали деньги и распределяли их между собой. В результате ее действий был причинен ущерб в размере более 69 миллионов рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о наложении ареста на имущество и банковские счета подозреваемых для обеспечения возможных имущественных взысканий по делу.

Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления СК России, проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступлений.

Ранее в российском регионе у бездомных похитили выплаты за СВО.

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