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Общество

В российском регионе у бездомных похитили выплаты за СВО

В Приморье начался суд по делу о хищении у бездомных выплат за участие в СВО
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Уссурийском районном суде Приморского края началось рассмотрение уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в присвоении выплат бездомных, которые участвовали в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Перед судом предстали Федор Кузьмич, Ольга и Алексей Панкратовы из Октябрьского района, которым вменили мошенничество, уточняет газета «Коммерсантъ».

По данным Следственного комитета РФ, подозреваемые искали людей без определенного места жительства и обманом заставляли их подписать контракт с Минобороны РФ. Под предлогом помощи в сборе и оформлении документов для военной службы бездомных заставляли оформить нотариальную доверенность, за счет чего в дальнейшем злоумышленники похищали с их банковских счетов выплаты. Жертвами мошенничества в течение двух лет стали пять человек.

Общий ущерб от преступлений составил около 8,5 млн рублей. Преступление выявили сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России.

Ранее в Карелии задержали пятерых мошенников, похитивших 2,1 млн рублей у участника СВО.

 
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