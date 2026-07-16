США ужесточили визовый режим для ряда категорий иностранцев

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США ужесточило процедуру выдачи виз иностранным студентам, сотрудникам СМИ и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране на срок от 90 дней до 4 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственное уведомление.

Согласно документу, власти США ожидают, что изменение правил наделит их «дополнительной защитой и большим надзором», а также поможет основательнее следить за тем, сохраняют ли держатели виз свой статус в течение срока временного пребывания на территории Соединенных Штатов.

Иностранные журналисты, студенты и лица, прибывающие по программе обмена, получали визы категорий I, F и J соответственно. Эти документы, согласно старым правилам, предоставляли им право находиться в США до тех пор, пока соблюдены цели и условия приезда в страну, например, пока человек продолжает работать в иностранной газете или же обучаться в американском вузе. До сегодняшнего дня фиксированного срока действия у таких виз во многих случаях не было.

Согласно новому правилу, иностранные сотрудники СМИ смогут посещать американское государство для работы на срок не более 240 дней, а затем в случае необходимости продлить его. Для граждан Китая упомянутый срок сократят до 90 дней. Иностранные студенты и лица, приезжающие по обмену, смогут пребывать в стране в течение срока всего обучения или длительности программы обмена, но не более четырех лет.

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