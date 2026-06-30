Трамп призвал конгресс отменить право на гражданство по рождению

Несмотря на решение Верховного суда США, который не поддержал ограничения на автоматическое получение гражданства по рождению, администрация намерена продвигать эти меры через законодательные инициативы Конгресса. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Х.

«Верховный суд поддержал гражданство по праву рождения, и это очень плохо для нашей страны. Но мы можем легко добиться цели благодаря принятию соответствующих законов Конгрессом, при поддержке президента», – говорится в посте.

Трамп также отметил, что 14-я поправка к Конституции, гарантирующая право на гражданство по рождению, больше не актуальна.

«Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране гражданства по рождению», – добавил Трамп.

30 июня Верховный суд признал указ Трампа о введении ограничений на автоматическое получение гражданства незаконным.

В январе 2025 года Трамп подписал указ, который прекращает автоматическую выдачу гражданства детям, рожденным на территории США, если их родители находятся в стране нелегально или по временным визам. Трамп утверждал, что сохранение такой практики приведет к «экономической катастрофе», так как 25% людей будут получать гражданство по праву рождения, и это лишит страну контроля.

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году. Она утверждает: «все лица, родившиеся или натурализованные в США и находящиеся под юрисдикцией страны, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Изначально эта поправка была принята для защиты прав бывших рабов после Гражданской войны и гарантировала им статус граждан.

Ранее Верховный суд США отказался отменить гражданство по месту рождения.