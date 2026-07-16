В метро Ташкента обрушилась часть крыши

На станции «Турон» Кольцевой надземной линии метро Ташкента обрушилась часть конструкции кровли. Об этом сообщила пресс-служба ташкентсткого метрополитена в Telegram-канале.

Из-за обнаруженного повреждения движение поездов через станцию временно остановили. В настоящее время специалисты проводят техническое обследование и устраняют выявленные недостатки.

В результате происшествия двое пассажиров получили лекие травмы, им оказали первую медицинскую помощь на месте. Для удобства пассажиров организовано бесплатное движение метробусов между станциями «Кипчок» и «Курувчилар».

По предварительным данным, на станции оказалась повреждена декоративная часть потолка. Для выяснения причин случившегося сформирована специальная комиссия.

11 июля в Москве на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша из-за непогоды. По информации журналистов, инцидент произошел после того, как столицу накрыл мощный дождь и ветер.

Ранее в Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа.