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Общество

В метро Ташкента обрушилась часть крыши

На станции «Турон» надземной линии метро Ташкента обрушилась часть кровли

На станции «Турон» Кольцевой надземной линии метро Ташкента обрушилась часть конструкции кровли. Об этом сообщила пресс-служба ташкентсткого метрополитена в Telegram-канале.

Из-за обнаруженного повреждения движение поездов через станцию временно остановили. В настоящее время специалисты проводят техническое обследование и устраняют выявленные недостатки.

В результате происшествия двое пассажиров получили лекие травмы, им оказали первую медицинскую помощь на месте. Для удобства пассажиров организовано бесплатное движение метробусов между станциями «Кипчок» и «Курувчилар».

По предварительным данным, на станции оказалась повреждена декоративная часть потолка. Для выяснения причин случившегося сформирована специальная комиссия.

11 июля в Москве на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша из-за непогоды. По информации журналистов, инцидент произошел после того, как столицу накрыл мощный дождь и ветер.

Ранее в Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа.

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