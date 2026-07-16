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Общество

В Бурятии 12-летний мальчик отравился крепким спиртным

В Бурятии ребенок отравился алкоголем, выпивая в компании
Shutterstock/FOTODOM

12-летнего мальчика из Бурятии госпитализировали после отравления алкоголем. Об этом сообщает Детская республиканская клиническая больница.

Предварительно, несовершеннолетний выпивал алкоголь с друзьями. Он успел употребить полбутылки крепкого спиртного, когда почувствовал недомогание. Он жаловался на головокружение, тошноту и другие признаки отравления.

На школьника обратили внимание прохожие и вызвали медиков. Специалисты оценили его состояние как тяжелое.

«Ребенку сделали промывание желудка, после чего госпитализировали в педиатрическое отделение для инфузионной терапии и вывода токсинов из организма», – сообщается в публикации.

Спустя несколько дней самочувствие ребенка улучшилось, его отпустили домой. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает.

В больнице напомнили, что в таком возрасте употребление алкоголя негативно влияет на клетки мозга. Также острая интоксикация после выпивки грозит несовершеннолетним комой.

Ранее сообщалось, что в Уфе дети отравились едой с лекарствами родственника.

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