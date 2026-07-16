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Общество

Гендиректору предприятия ВПК предъявили обвинение после удара ВС РФ по складам под Киевом

После взрывов на складах под Киевом задержан гендиректор оборонного предприятия
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя из-за размещения склада боеприпасов около жилых домов в Вишневом Киевской области.

По данным СБУ, эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов.

Издание «Страна.ua» пишет, что накануне из-за этой истории в отставку подал гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

6 июля в Минобороны РФ сообщали, что по Киеву и области был нанесен «удар возмездия» различными видами ракет и беспилотников. По данным ведомства, были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными с начала конфликта.

Ранее Зеленский признал хранение боеприпасов в жилом районе после взрыва под Киевом.

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