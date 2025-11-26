На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали заменить мясо и молоко на растительные аналоги

Диетолог Дианова: замена мяса и молока на растительные аналоги продлевает жизнь
Depositphotos

Мясные и молочные продукты лучше полностью или хотя бы частично заменить на растительные аналоги – это позволит снизить риски серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и работы сердечно-сосудистой системы. Такой подход к питанию позволит предотвратить до шести тысяч преждевременных смертей в год, заявила диетолог, гастроэнтеролог 1 категории Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Появление обширного ассортимента растительных аналогов мясу и молоку эксперт объяснила тем, что приверженцев такого питания становится все больше на фоне выводов ученых о его пользе для здоровья. В пример врач привела недавнее симуляционное исследование французских ученых, которые подтвердили, что растительные альтернативы снижают риск преждевременной смертности от кардиометаболических заболеваний и рака.

«Во-вторых, в результате замены фиксируются ограниченные дефициты витаминов, а именно, В2 и В12. В-третьих, растительные заменители мяса приводят к повышению употребления натрия. В-четвертых, замена животных продуктов, особенно мяса, способна предотвратить от 3721 до 6671 случая смерти от хронических заболеваний ежегодно», — перечислила врач.

В то же время диетолог призвала учитывать, что такие положительные эффекты зависят от качества растительной пищи – она должна содержать достаточно полезных веществ, чтобы не спровоцировать их дефицит. Рацион должен оставаться сбалансированным, состав продукции важно тщательно изучать, отдавая предпочтение обогащенной витаминами, с высоким содержанием белков и малым количеством соли. Перед переходом на такое питание лучше пройти обследование, сдать анализы и убедиться, что никаких дефицитов нет, предупредила Дианова.

До этого ученые из Университета Суррея установили, что у людей, предпочитающих растительные заменители мяса, значительно выше вероятность появления симптомов депрессии. Эксперты провели оценку психического здоровья вегетарианцев, обнаружив, что у тех, кто предпочитал веганское мясо, вероятность развития депрессии была на 42% выше, чем у остальных. У испытуемых из первой группы также было зафиксировано повышенное артериальное давление и признаки воспаления, что подтвердили результаты анализов крови. В то же время, несмотря на потенциальные риски для психического здоровья, употребление растительного мяса оказалось связано с сокращением риска развития синдрома раздраженного кишечника на 40%.

Ранее ученые создали растительный аналог морепродуктов.

