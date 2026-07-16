Россиянка подхватила паразитов в огороде и больше года лечилась от другой болезни

Россиянка больше года лечилась от одной болезни, но оказалось, что она страдала из-за инфекции. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 42-летняя женщина чувствовала боль в локте, запястье и пальце правой руки. Она обратилась к неврологу, и тот предположил, что дело в остеохондрозе. Несмотря на терапию, женщине лучше не становилось.

Она стала обращаться к другим специалистам и в результате попала к инфекционисту. Выяснилось, что в ее организме поселились личинки червей.

«Врач предполагает, что она подцепила личинки червей через почву или от соседской собаки», – сообщается в публикации.

В последствии они распространились по организму с помощью кровотока, таким образом вызвав воспаление в наиболее нагруженных частях тела. Женщина как раз работала в огороде правой рукой.

В течение нескольких месяцев россиянка проходила правильное лечение. В результате боль перестала ее беспокоить.

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