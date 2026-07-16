Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка подхватила паразитов в огороде и больше года лечилась от другой болезни

Baza: женщина подхватила паразитарных червей в огороде на даче
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка больше года лечилась от одной болезни, но оказалось, что она страдала из-за инфекции. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 42-летняя женщина чувствовала боль в локте, запястье и пальце правой руки. Она обратилась к неврологу, и тот предположил, что дело в остеохондрозе. Несмотря на терапию, женщине лучше не становилось.

Она стала обращаться к другим специалистам и в результате попала к инфекционисту. Выяснилось, что в ее организме поселились личинки червей.

«Врач предполагает, что она подцепила личинки червей через почву или от соседской собаки», – сообщается в публикации.

В последствии они распространились по организму с помощью кровотока, таким образом вызвав воспаление в наиболее нагруженных частях тела. Женщина как раз работала в огороде правой рукой.

В течение нескольких месяцев россиянка проходила правильное лечение. В результате боль перестала ее беспокоить.

Ранее в Ижевске мужчина три дня не мог сидеть из-за гноя в заднем проходе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!