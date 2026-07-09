В Ижевске мужчина три дня не мог сидеть из-за гноя в заднем проходе

В Ижевске врачи спасли мужчину с гноем в заднем проходе

В Ижевске мужчина три дня страдал от болей в заднем проходе, его спасли медики. Об этом сообщает Первая республиканская клиническая больница.

42-летний мужчина жаловался на сильный жар, слабость и то, что по какой-то причине не может сидеть и испражняться.

«Три долгих дня он терпел, надеясь, что пройдет само, но понял: без помощи врачей не обойтись», – сообщается в публикации.

Во время обследования выяснилось, что у пациента в заднем проходе появился гнойник, который мог в любой момент разорваться. Таким образом гной попал бы в кровоток и другие органы.

Хирурги вскрыли проблемную зону и откачали гной, после чего назначили необходимые препараты. В результате уже на вторые сутки мужчине стало лучше, температура спала.

Спустя неделю россиянина выписали. Ему порекомендовали наблюдаться у профильного специалиста, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Ранее медики зашили мужчине задний проход из-за одной болезни.