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Общество

Мужчина покалечил чайку на глазах у детей за то, что она попыталась отобрать еду

Mirror: британец покалечил чайку, попытавшуюся отобрать у него еду
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Мужчина избил чайку на глазах у детей за то, что она попыталась отобрать у него еду, пишет Daily Mirror.

В британском графстве Корнуолл полиция расследует инцидент, в ходе которого мужчина схватил и избил чайку на набережной в присутствии детей и взрослых. По словам очевидцев, птица попыталась украсть у мужчины еду, после чего он несколько раз с силой ударил ее о стену, а затем просунул между стальных прутьев в заборе. По словам ветеринаров, у птицы оказались сломаны оба крыла.

Полиция подтвердила получение заявления от зоозащитников и начала расследование. Правоохранители просят всех, кто располагает видеозаписями или информацией, предоставить им необходимую информацию.

Чайки находятся под защитой закона: согласно Закону о дикой природе и сельской местности 1981 года. Некоторые виды, в том числе серебристые чайки, занесены в Красную книгу Великобритании.

Ранее в США отец на глазах у детей оторвал голову чайке, попытавшейся отобрать еду.

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