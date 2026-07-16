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Общество

В Нидерландах нашли улики на оскверненном кладбище советских воинов

Полиция Нидерландов обнаружила вещдоки на оскверненном кладбище советских воинов
Stichting Sovjet Ereveld

Полиция города Утрехт обнаружила улики на оскверненном кладбище советских солдат, расположенном недалеко от Лёсдена в Нидерландах. Об этом сообщил пресс-секретарь правоохранительных органов Вим Хоонхаут в интервью ТАСС.

«Расследование продолжается. Это очень масштабное расследование. По всему месту преступления были найдены пустые аэрозольные баллончики», — отметил он, добавив, что в настоящее время улики находятся на экспертизе у криминалистов.

Хоонхаут также уточнил, что на данный момент задержания не производились.

10 июля директор музея «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил, что вандалы осквернили кладбище в одноименном мемориальном комплексе в Лёсдене. Неизвестные лица окрасили красной краской около 150 белых надгробий советских солдат, сражавшихся в Нидерландах во время Второй мировой войны. Рейдинг отметил, что такие действия могли быть совершены лишь «какими-то сумасшедшими».

Ранее Мария Захарова оценила реакцию Нидерландов на осквернение могил советских воинов.

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