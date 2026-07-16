В Нидерландах нашли улики на оскверненном кладбище советских воинов

Полиция города Утрехт обнаружила улики на оскверненном кладбище советских солдат, расположенном недалеко от Лёсдена в Нидерландах. Об этом сообщил пресс-секретарь правоохранительных органов Вим Хоонхаут в интервью ТАСС.

«Расследование продолжается. Это очень масштабное расследование. По всему месту преступления были найдены пустые аэрозольные баллончики», — отметил он, добавив, что в настоящее время улики находятся на экспертизе у криминалистов.

Хоонхаут также уточнил, что на данный момент задержания не производились.

10 июля директор музея «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил, что вандалы осквернили кладбище в одноименном мемориальном комплексе в Лёсдене. Неизвестные лица окрасили красной краской около 150 белых надгробий советских солдат, сражавшихся в Нидерландах во время Второй мировой войны. Рейдинг отметил, что такие действия могли быть совершены лишь «какими-то сумасшедшими».

Ранее Мария Захарова оценила реакцию Нидерландов на осквернение могил советских воинов.