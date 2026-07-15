В МИД России оценили реакцию Нидерландов на осквернение могил советских воинов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала недостаточной реакцию властей Нидерландов, осудивших осквернение могил советских воинов в городе Лёснден. Дипломат прокомментировала произошедшее в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, ей сложно оценивать искренность слов нидерландских политиков. Но дипломат считает, что эта искренность недостаточна.

«Мало в данной ситуации сказать о том, что они (власти Нидерландов. — «Газета.Ru») это все порицают», — пояснила представитель МИД РФ.

10 июля директор музея «Советское поле славы» Ремко Рейдинг заявил, что вандалы осквернили кладбище в одноименном мемориальном комплексе, расположенном в нидерландском городе Лёснден. Неизвестные облили красной краской около 150 белых надгробий могил советских воинов, которые встретили свой конец в Нидерландах в годы Второй мировой войны. Рейдинг подчеркнул, что это сделали «какие-то сумасшедшие».

Комментируя ситуацию, вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт «абсолютно неприемлемо». По ее словам, «последнее пристанище воинов «заслуживает уважения».

Ранее в Госдуме России высказались об осквернении мемориала в Нидерландах.