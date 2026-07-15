Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

В МИД России оценили реакцию Нидерландов на осквернение могил советских воинов

МИД РФ: осуждения Нидерландами осквернения могил советских солдат недостаточно
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала недостаточной реакцию властей Нидерландов, осудивших осквернение могил советских воинов в городе Лёснден. Дипломат прокомментировала произошедшее в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, ей сложно оценивать искренность слов нидерландских политиков. Но дипломат считает, что эта искренность недостаточна.

«Мало в данной ситуации сказать о том, что они (власти Нидерландов. — «Газета.Ru») это все порицают», — пояснила представитель МИД РФ.

10 июля директор музея «Советское поле славы» Ремко Рейдинг заявил, что вандалы осквернили кладбище в одноименном мемориальном комплексе, расположенном в нидерландском городе Лёснден. Неизвестные облили красной краской около 150 белых надгробий могил советских воинов, которые встретили свой конец в Нидерландах в годы Второй мировой войны. Рейдинг подчеркнул, что это сделали «какие-то сумасшедшие».

Комментируя ситуацию, вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт «абсолютно неприемлемо». По ее словам, «последнее пристанище воинов «заслуживает уважения».

Ранее в Госдуме России высказались об осквернении мемориала в Нидерландах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!