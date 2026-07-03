Российские таможенники обнаружили контрабанду из почти 500 редких черепах в багаже

ФТС: в Домодедове обнаружили контрабанду из 476 редких черепах

Сотрудники таможни пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах. Их обнаружили в багаже одного из пассажиров в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

«Контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах пресекли сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен в аэропорту Домодедово. Сухопутных рептилий стоимостью более 3 млн рублей пытался незаконно ввезти россиянин из Таджикистана», — говорится в сообщении.

Правоохранители остановили гражданина в зеленом коридоре. Как уточняется, разрешительных документов на животных у него не было. Мужчина рассказал сотрудникам ФТС, что собирался продавать рептилий, и это была первая партия.

На данный момент черепах уже передали в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, уточняется в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). По ней фигуранту грозит до пяти лет заключения.

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