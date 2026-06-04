Мужчина сходил на массаж и едва не остался парализованным ниже груди

В Китае мужчина едва не стал инвалидом из-за грубого воздействия на шейный отдел позвоночника во время массажа, сообщает Sohu.

Житель Янчжоу круглый год страдал от боли в шее из-за сидячей работы, но вместо обращения за медицинской помощью пришел на массаж. Во время сеанса раздался щелчок, после чего мужчина почувствовал невыносимую боль, а затем тело ниже груди полностью онемело.

МРТ показало острую грыжу 3-4 шейных межпозвоночных дисков и повреждение спинномозгового нерва. Врачи предупредили, что если не провести экстренную операцию, пациент может остаться инвалидом на всю жизнь.

В итоге мужчине провели малоинвазивную операцию, удалив пораженное пульпозное ядро под контролем микроскопа. Уже на следующий день пациент надел шейный бандаж и встал с постели. Восстановление идет успешно — онемение уменьшилось, а боль прошла.

Ранее школьница осталась парализованной ниже шеи после перенесенного гриппа.