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Общество

Мужчина сходил на массаж и едва не остался парализованным ниже груди

Житель Китая оказался на грани паралича после неудачного массажа шеи
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В Китае мужчина едва не стал инвалидом из-за грубого воздействия на шейный отдел позвоночника во время массажа, сообщает Sohu.

Житель Янчжоу круглый год страдал от боли в шее из-за сидячей работы, но вместо обращения за медицинской помощью пришел на массаж. Во время сеанса раздался щелчок, после чего мужчина почувствовал невыносимую боль, а затем тело ниже груди полностью онемело.

МРТ показало острую грыжу 3-4 шейных межпозвоночных дисков и повреждение спинномозгового нерва. Врачи предупредили, что если не провести экстренную операцию, пациент может остаться инвалидом на всю жизнь.

В итоге мужчине провели малоинвазивную операцию, удалив пораженное пульпозное ядро под контролем микроскопа. Уже на следующий день пациент надел шейный бандаж и встал с постели. Восстановление идет успешно — онемение уменьшилось, а боль прошла.

Ранее школьница осталась парализованной ниже шеи после перенесенного гриппа.

 
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