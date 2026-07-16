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Общество

Родителям дали советы, как не срываться на ребенка из-за своей усталости

Психолог Шибаева: взрослым важно не терять самообладание при диалоге с ребенком
pics five/Shutterstock/FOTODOM

Взрослые, которые столкнулись с выгоранием из-за обязанностей родителя, могут избежать эмоциональных срывов на ребенка, если научатся своевременно понимать свое состояние. Об этом kp.ru рассказала психолог Ирина Шибаева.

Специалист напомнила, что взрослым всегда нужно уметь вовремя останавливаться и брать ответственность за собственные эмоции. Если родитель чувствует, что теряет самообладание, воспитательный разговор лучше отложить до тех пор, пока эмоциональное напряжение не уменьшится. В противном случае речь идет не о воспитании, а о попытке снять собственный стресс.

По словам психолога, вспышки эмоций нередко свидетельствуют не только о плохом поведении ребенка, но и о сильном истощении самого взрослого. В такой ситуации важно сначала восстановить собственное состояние, а только потом возвращаться к обсуждению ситуации.

Для решения проблемы эксперт посоветовала ненадолго передать ребенка другому взрослому и выйти в другую комнату. Также помочь могут умывание холодной водой, несколько спокойных вдохов и выдохов со счетом про себя, а также короткая пауза в разговоре.

«Способность удерживаться от срывов вполне можно натренировать, надо только научиться замечать тот самый момент, когда вы вот-вот уже сорветесь», — напомнила она.

Если избежать эмоционального срыва все же не удалось, то сначала следует разобраться в собственном состоянии, понять причины истощения и подумать, какую помощь можно получить. После этого, по словам психолога, нужно обсудить произошедшее с ребенком и объяснить ему, что именно стало причиной такой ситуации.

Семейный и детский психолог Яна Тузова до этого говорила, что распространенное мнение о том, что зеленый цвет успокаивает нервную систему, соответствует действительности. Однако, по ее словам, если человек всегда использует только один цвет для стабилизации своего состояния, то эффект исчезает.

Ранее психолог объяснила, как помочь ребенку побороть страх.

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