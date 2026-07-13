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Психолог раскрыла, какой цвет помогает успокоиться

Психолог Тузова: зеленый цвет способствует успокоению
LN team/Shutterstock/FOTODOM

Семейный и детский психолог Яна Тузова в интервью «Радио 1» прокомментировала расхожий стереотип о том, что зеленый цвет успокаивает нервную систему. По ее словам, это действительно так, но есть нюанс.

«Именно зеленый часто рекомендуется как «скорая помощь» при перевозбуждении. Но если мы всегда используем только один цвет, он перестает помогать и начинает угнетать. В детском возрасте точно надо использовать разные цвета, чтобы ребенок мог переключаться», — сказала специалист.

До подросткового возраста, пока у ребенка еще не сформировались цветовые предпочтения, родителям стоит вводить в его жизнь разные оттенки — через игрушки, одежду или даже свет в комнате. Это способствует эмоциональному развитию и формированию здорового цветовосприятия, добавила она.

Психолог Анастасия Тонконогова до этого рассказала, как цвета в интерьере влияют на эмоциональное состояние.

Красный при длительном воздействии вызывает раздражение. Оранжевый улучшает настроение и социальную активность. Желтый стимулирует мышление и креативность, но при избытке перегружает. Синий снижает стресс и помогает сосредоточиться. Зеленый считается наиболее универсальным: успокаивает и восстанавливает. Фиолетовый связан с творчеством, но в большом количестве вызывает подавленность, поделилась эксперт.

Ранее психолог дала советы, как быстро справиться с тревогой.

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