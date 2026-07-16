Россияне стали активнее покупать молочные продукты для здорового питания

Компания «Логика молока» по итогам первого полугодия 2026 года увеличила выручку на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 84,5 млрд рублей. Объем продаж молочной продукции вырос на 2,7% и достиг рекордных 510 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания рассчитывает по итогам 2026 года преодолеть отметку в 1 млн тонн готовой продукции.

В компании добавили, что наиболее высокие темпы роста продаж в январе – июне продемонстрировали категории продуктов для здорового питания. Так, продажи греческого йогурта увеличились на 68%, мягкого творога — на 40%, прессованного творога — на 26%.

Кроме того, на 4% за отчетный период выросли продажи напитков на растительной основе. В компании сообщили, что планируют развивать эту категорию, расширяя ассортимент вкусов, форматов и упаковки, в том числе для сегментов готовой еды и HoReCa.

Уточняется, что за первое полугодие компания вывела на рынок более 20 новых продуктов. Среди ключевых направлений — высокобелковые и функциональные продукты, современные форматы перекуса, детское питание, мороженое и решения для профессионального рынка.

Также в рамках развития научно-технологического сотрудничества на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года «Логика молока» подписала соглашения с «Иннопрактикой», ФИЦ Биотехнологии РАН, Ассоциацией «БиоТех2030» и РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Говоря о продажах за рубежом, в компании сообщили, что экспортные поставки в первом полугодии увеличились на 6% в натуральном выражении — до 8,3 тыс. тонн, а в денежном выражении — на 3%, до 1,7 млрд рублей. Сейчас продукция компании представлена в 12 странах.

В компании также сообщили, что дальнейшее развитие экспортного направления будет сосредоточено на рынках Азии и Ближнего Востока.

В компании добавили, что капитальные затраты «Логики молока» за шесть месяцев составили 2,8 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Средства направлены на строительство новых производственных мощностей в Казани и Самаре, реконструкцию предприятия в Шадринске, автоматизацию производственных линий, внедрение технологий ИИ и развитие логистической инфраструктуры.

Кроме того, в первом полугодии компания завершила сделку по приобретению завода «Полярис», что позволило ей выйти в категорию мороженого.

«Инвестиции в производство, технологии и новые категории позволяют нам поддерживать рост, укреплять финансовую устойчивость и формировать портфель, востребованный в долгосрочной перспективе», — отметил глава «Логики молока» Якуб Закриев.