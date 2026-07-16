Назван самый дешевый авиабилет в России

Самый дешевый авиабилет в России в первой половине этого гожа был куплен по направлению Псков — Москва, составив 795 рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сервис путешествий «Туту».

«Самый дешевый авиабилет в одну сторону из Пскова в Москву обошелся в 795 рублей», — сказали в сервисе.

Другой маршрут Минеральные Воды — Сочи оказался немного дороже — 903 рубля.

Также в «Туту» рассказали, что самый дешевый билет на поезд был куплен по направлению из Балабаново в Обнинск за 70 рублей, а автобусный — из Белгорода в Северное за 20 рублей.

До этого сообщалось, что рейтинг из пяти самых дешевых стран для июльского отдыха россиян возглавил Таиланд. Также в пятерку наиболее доступных по ценам зарубежных направлений в июле текущего года попали Турция, ОАЭ, Египет и Иордания. Отмечается, что рейтинг формировался на основе стоимости путевок на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле. Кроме того, в Турции и Египте в расчет брался формат «все включено», а для других направлений учитывались туры с завтраками.

Ранее стало известно, что одно из главных направлений России начало массово терять туристов.