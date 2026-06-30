Одно из главных направлений России начало массово терять туристов

Озеро Байкал в 2026 году начало терять туристов по двум причинам, пишет Telegram-канал Baza.

Специалисты туриндустрии утверждают, что спрос на отдых в этом месте сократился почти на треть из-за непогоды и взвинченных цен. Весна и начало лета в регионе были холодными и сопровождались затяжными дождями, мощными ветрами, а также скачками температур. В связи с этим многие отдыхающие перенесли или вовсе отменили свои туры на Байкал.

Кроме того, россиян не устраивают высокие цены на отдых. Поскольку многие сейчас стараются экономить на путешествиях, Байкал стал менее выгодным направлением. В частности, в популярных у туристов местах — в поселке Листвянка и на острове Ольхон — стоимость жилья выросла на 15-30% по сравнению с 2025 годом. Билеты из Москвы и Санкт-Петербурга стали дороже на 20%. Также выросла стоимость питания и экскурсий.

До этого «Газете.Ru» стало известно, что интерес российских туристов начал смещаться в сторону северных регионов и природных территорий. Нагрузка усиливается на направления, которые раньше воспринимались как второстепенные или сезонные. В их числе Карелия, Мурманская область и Дальний Восток. Кроме того, интерес туристов усиливается к Арктической зоне. На первый план выходит не просто размещение, а приватность, качество сервиса и возможность «переключиться» от городской среды.

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