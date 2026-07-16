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Врач предупредил об опасности проблем со стопами для всего организма

Врач Хорошев: деформация стопы приводит к проблемам с осанкой
aslysun/Shutterstock/FOTODOM

Стопы играют одну из главных ролей в правильном развитии позвоночника и всех внутренних органов человека. Об этом НСН рассказал врач общей практики, хирург Владимир Хорошев.

«От того, в каком состоянии находятся своды стоп, зависит шаговый удар. У современных детей своды стоп уплощены. Даже, смотря на людей по сторонам, я вижу, что у огромного количества людей вальгусная деформация стопы — искривление сустава первого пальца ноги, при котором палец отклоняется наружу, а плюсневая кость выпирает внутрь, образуя болезненную шишку», — объяснил специалист.

По словам врача, такая деформация стопы чаще всего развивается вследствие плоскостопия.

Эксперт предупредил, что при нарушении сводов стоп усиливается ударная нагрузка во время шага. Это может приводить к уплощению повреждению межпозвонковых дисков, которые начинают оказывать давление на окружающие ткани, включая спинной мозг. В результате возникают болевые ощущения и проблемы с осанкой.

Хорошев также напомнил, что за правильным развитием стоп необходимо следить с раннего возраста. Для этого важно регулярно показывать ребенка ортопеду и подологу, а выявленные нарушения своевременно корректировать с помощью индивидуально подобранных стелек и специальной обуви.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук Константин Терновой до этого предупреждал, что ходьба в шлепанцах или вьетнамках на протяжении долгого времени увеличивает риск возникновения серьезных проблем со здоровьем стоп. По его словам, что такая обувь не обладает амортизирующими свойствами, из-за чего при ходьбе стопа получает сильные удары и серьезную нагрузку.

Ранее врач объяснила, как быстро снять судорогу в ноге.

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