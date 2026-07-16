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Общество

КС разрешил совершеннолетним добиваться лишения своих родителей прав

КС: взрослые дети могут требовать лишения родителей прав
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Конституционный суд (КС) России постановил, что совершеннолетние граждане вправе обращаться в суд с требованием о лишении родительских прав, если родитель совершил в отношении них преступление против половой неприкосновенности. Соответствующее решение опубликовано в постановлении суда.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба женщины, отец которой в июне 2023 года получил 14,5 года лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности против нее и ее несовершеннолетней сестры. Позже по иску матери мужчину лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Однако самой заявительнице суды всех инстанций отказали в аналогичном требовании, указав, что на момент вынесения приговора она уже достигла совершеннолетия, а действующее законодательство предусматривает лишение родительских прав только в отношении несовершеннолетних детей.

В суде отметили, что положения Семейного кодекса сами по себе не противоречат Конституции, однако их применение приводит к ситуации, когда совершеннолетние потерпевшие фактически не могут прекратить правовую связь с родителем, совершившим против них тяжкое преступление.

Конституционный суд пришел к выводу, что нормы Семейного кодекса не препятствуют рассмотрению и удовлетворению исков о лишении родительских прав, поданных совершеннолетними гражданами, если родитель совершил в отношении них преступление. Такое толкование будет применяться до тех пор, пока законодатель не установит иной механизм прекращения правовой связи между родителем и достигшим совершеннолетия ребенком.

Дело заявительницы направлено на пересмотр с учетом правовой позиции Конституционного суда. Кроме того, федеральному законодателю предписано внести необходимые изменения в действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что в Красноярске лишили свободы мужчину, который годами насиловал падчерицу.

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