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Общество

В Красноярске лишили свободы мужчину, который годами насиловал падчерицу

Педагог из Красноярска получил 16 лет тюрьмы за насилие над ребенком
Shutterstock

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор мужчине, который работал педагогом дополнительного образования и совершал преступления против половой неприкосновенности маленькой падчерицы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

По данным суда, с сентября 2020 года по май 2025 года местный житель неоднократно совершал в отношении девочки развратные действия, а также половые сношения и иные действия сексуального характера, начиная с 11-летнего возраста потерпевшей.

Суд признал П. виновным и назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено заниматься работой с детьми в течение 12 лет, а после отбытия наказания установлено ограничение свободы сроком на один год.

Также осужденного обязали пройти принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания и взыскали с него 300 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Ранее мужчина насиловал двухлетнюю дочь и истязал сыновей.

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