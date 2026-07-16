Раскрыт размер зарплаты для набора максимального количества пенсионных баллов

За один календарный год по закону можно набрать максимум десять индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для этого официальный заработок человека должен быть на уровне порядка 248 тыс. рублей в месяц, сообщил в беседе с RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

Он пояснил, что взносы для расчёта начисляются в пределах 2,979 млн рублей в год, а всё, что выходит за рамки этой суммы, не конвертируется в ИПК. Если речь идёт о работающем пенсионере, то при предстоящем в августе перерасчёте будет учтено до трёх ИПК. Важно, что количество набранных баллов напрямую формирует размер пенсионных выплат, подчеркнул эксперт.

«Каждый накопленный балл в 2026 году стоит 156 рублей 76 копеек, и полученная сумма прибавляется к фиксированной выплате 9584 рубля 69 копеек, — добавил он. — Для назначения пенсии требуется минимум 30 коэффициентов и 15 лет стажа».

Официальное трудоустройство и добровольные взносы в Соцфонд позволяют увеличить запас, кроме того гарантировано выплаты повысятся при более позднем выходе на пенсию, отметил Хрулёв. Так, если человек решает выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, то он сможет получить в 1,45 раза больше ИПК, что отразится на итоговой сумме, заключил специалист.

До этого вице-президент НАПФ Алексей Денисов рассказал «Газете.Ru», что покупка пенсионных баллов и страхового стажа может быть полезна россиянам, которым не хватает прав для назначения страховой пенсии по старости. Он напомнил, что в этом году для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь от 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. Для приобретения одного года стажа нужно внести добровольный взнос в размере 71,5 тыс. рублей, это позволит добавить 1,1 пенсионного коэффициента.

Ранее россиянам напомнили о начислении стажа за уход за пожилым человеком.