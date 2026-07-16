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Общество

Раскрыт размер зарплаты для набора максимального количества пенсионных баллов

Специалист Хрулёв: для набора 10 ИПК нужна зарплата в 248 тыс. рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

За один календарный год по закону можно набрать максимум десять индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для этого официальный заработок человека должен быть на уровне порядка 248 тыс. рублей в месяц, сообщил в беседе с RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

Он пояснил, что взносы для расчёта начисляются в пределах 2,979 млн рублей в год, а всё, что выходит за рамки этой суммы, не конвертируется в ИПК. Если речь идёт о работающем пенсионере, то при предстоящем в августе перерасчёте будет учтено до трёх ИПК. Важно, что количество набранных баллов напрямую формирует размер пенсионных выплат, подчеркнул эксперт.

«Каждый накопленный балл в 2026 году стоит 156 рублей 76 копеек, и полученная сумма прибавляется к фиксированной выплате 9584 рубля 69 копеек, — добавил он. — Для назначения пенсии требуется минимум 30 коэффициентов и 15 лет стажа».

Официальное трудоустройство и добровольные взносы в Соцфонд позволяют увеличить запас, кроме того гарантировано выплаты повысятся при более позднем выходе на пенсию, отметил Хрулёв. Так, если человек решает выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, то он сможет получить в 1,45 раза больше ИПК, что отразится на итоговой сумме, заключил специалист.

До этого вице-президент НАПФ Алексей Денисов рассказал «Газете.Ru», что покупка пенсионных баллов и страхового стажа может быть полезна россиянам, которым не хватает прав для назначения страховой пенсии по старости. Он напомнил, что в этом году для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь от 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. Для приобретения одного года стажа нужно внести добровольный взнос в размере 71,5 тыс. рублей, это позволит добавить 1,1 пенсионного коэффициента.

Ранее россиянам напомнили о начислении стажа за уход за пожилым человеком.

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