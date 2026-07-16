Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Радиостанция Судного дня» передала «кулинарное» сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир шифровку со словом «суходелие»
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир слово «суходелие», уже второе 16 июля. Об этом рассказал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

Сообщение прозвучало в 14:17 по московскому времени.

«НЖТИ 06637 СУХОДЕЛИЕ 8423 6010», — прозвучало в эфире.

Значение этого слова неизвестно.

Первый раз в четверг «Радиостанция Судного дня» вышла эфир с чем-то итальянским, передав сообщение со словом «фиатоплот», что оно означает также не ясно.

До этого «Радиостанция Судного дня» проявляла активность 13 июля. Тогда она передала в эфир слово «мнемоника».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!