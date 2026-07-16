«Радиостанция Судного дня» передала «кулинарное» сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир слово «суходелие», уже второе 16 июля. Об этом рассказал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

Сообщение прозвучало в 14:17 по московскому времени.

«НЖТИ 06637 СУХОДЕЛИЕ 8423 6010», — прозвучало в эфире.

Значение этого слова неизвестно.

Первый раз в четверг «Радиостанция Судного дня» вышла эфир с чем-то итальянским, передав сообщение со словом «фиатоплот», что оно означает также не ясно.

До этого «Радиостанция Судного дня» проявляла активность 13 июля. Тогда она передала в эфир слово «мнемоника».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».