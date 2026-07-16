В Бурятии мужчину задержали после купания в чужом бассейне

В Северобайкальском районе Бурятии задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом

сообщает МВД по республике.

В дежурную часть обратилась хозяйка дома, сообщив, что неизвестный повредил ее имущество на сумму около 160 тыс. рублей.

По данным полиции, женщина услышала шум во дворе и вышла на улицу, где заметила незнакомого мужчину. Как установили правоохранители, он находился в состоянии алкогольного опьянения и, проходя мимо дома, разозлился из-за лая собаки.

После этого хулиган выломал несколько досок в заборе, проник на территорию, искупался в стоявшем во дворе бассейне, а затем ножом повредил его дно и борта. Кроме того, мужчина порезал резиновую лодку и шины припаркованного автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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