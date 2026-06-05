Бездомный разгромил и ограбил два магазина ради выпивки и сигарет

В Комсомольске-на-Амуре задержали бездомного, который разгромил и ограбил два магазина ради выпивки и сигарет. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным полиции, злоумышленник разбил остекление входных дверей и проник в два магазина подряд. В первом он похитил смартфон, сигареты, безалкогольные напитки и зажигалки на 50 тысяч рублей. Из соседнего магазина самообслуживания мужчина вынес алкоголь примерно на 4 тысячи рублей.

Подозреваемый рассказал, что приехал в гости к знакомым и вместе с ними распивал спиртное. Когда алкоголь закончился, он отправился за добавкой. После совершения кражи он вернулся к друзьям, где его и задержали полицейские. Правоохранители изъяли у него похищенный телефон, а в квартире знакомых нашли сигареты и зажигалки. Алкоголь и безалкогольные напитки фигурант уже успел выпить. Возбуждено дело о краже, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

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