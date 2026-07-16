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Общество

Нутрициолог предупредила об опасности исключения жиров из рациона

Нутрициолог Селиванова: жиры не следует полностью исключать из рациона
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Полный отказ от употребления жиров не является составляющей здорового питания, поскольку они нужны для поддержания иммунитета и хорошего усвоения витаминов. Об этом NEWS.ru сообщила нутрициолог Ирина Селиванова.

«Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем. Однако организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, важно понимать, какие жиры стоит употреблять. Для поддержания здоровья следует включить в рацион качественные источники, такие как жирную рыбу, оливковое масло, авокадо и орехи.

Помимо этого, пользу может принести и умеренное количество насыщенных жиров, которые содержатся в сале и ряде других продуктов. Однако эксперт призвала отказаться от промышленных трансжиров, жареной во фритюре еды и маргарина. В противном случае возрастает риск столкнуться с хроническим воспалением или нарушением функции клеток.

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков до этого говорил, что при покупке сливочного масла следует отдавать предпочтение продукту с жирностью 82,5%. Специалист добавил, что в день без вреда для здоровья можно употреблять не более 25 граммов сливочного масла.

Ранее был развеян миф о чрезвычайной вредности маргарина.

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