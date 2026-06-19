Развеян миф о чрезвычайной вредности маргарина

Эксперт Кузнецова: маргарин сегодня — уже не тот «химический ужас», что раньше

Репутация маргарина как «очень вредного продукта» во многом связана с устаревшими технологиями производства, когда применялся процесс частичной гидрогенизации масел, приводивший к образованию значительного количества трансжиров. Однако эта репутация уже не вполне соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ.

Ключевой момент — изменения в законе. С 1 января 2018 года вступило в силу требование технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011, которое жестко ограничивает содержание трансизомеров жирных кислот в маргаринах — не более 2% от общего содержания жира.

«Продукция, произведенная после этой даты с превышением нормы, не может находиться в обороте на территории РФ. Современный маргарин крупных производителей — уже не тот «химический ужас», которым его часто представляют», — объяснила эксперт.

Противопоставление по принципу «сливочное масло — натурально и безопасно, а маргарин — химия» является упрощением. Сливочное масло богато насыщенными жирами, избыток которых тоже вносит вклад в развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Ключевым фактором в любом случае является количество потребляемого продукта. Понятие «маргарин» объединяет разные продукты», — заметила специалист.

Для потребителя ключевым фактором является информация на упаковке.

Наличие знака ЕАС подтверждает, что продукт прошел обязательную оценку соответствия требованиям технических регламентов, в том числе по содержанию трансжиров.

На упаковке маргаринов и спредов должна быть информация о максимальном содержании насыщенных жирных кислот и трансизомеров. Изучайте эти данные.

Если в составе указаны «растительные масла в натуральном и модифицированном виде», это косвенно может указывать на возможное наличие гидрогенизированных жиров.

В названии маргарина или спреда не допускается использовать слово «масло», чтобы не вводить потребителя в заблуждение.

«Современный маргарин безопасен с точки зрения нормируемого содержания трансжиров (не более 2%), что является одним из самых жестких показателей в мире. Главный вопрос для здоровья — общее количество ультрапереработанных продуктов в рационе: промышленной выпечки, фастфуда и готовых соусов», — подчеркнула специалист.

При умеренном и нерегулярном употреблении качественный маргарин не представляет катастрофической опасности для здоровья. При выборе ориентируйтесь на маркировку и доверяйте проверенным производителям.

Ранее россиянам объяснили, почему маргарин дешевле масла.