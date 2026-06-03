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Общество

Диетолог назвал лучшую жирность сливочного масла

Диетолог Поляков: следует покупать сливочное масло с жирностью 82,5%
gresei/Shutterstock/FOTODOM

При покупке сливочного масла следует отдавать предпочтение продукту, жирность которого составляет 82,5%. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Что касается сливочного масла, то нужно выбирать жирность 82,5%. Не стоит брать масло с жирностью 72% и менее», — предупредил специалиста.

Диетолог подчеркнул, что, согласно ГОСТу, существуют три основные категории сливочного масла: «Крестьянское» с жирностью 72,5%, «Любительское», в котором 80% жира, и «Традиционное» — 82,5% жира. При этом у последнего продукта более плотная структура, насыщенный сливочный вкус и меньшее количество влаги.

Однако эксперт напомнил, что в день без вреда для здоровья можно не более 25 граммов сливочного масла. При этом ограничить его или полностью исключить из рациона необходимо людям с ожирением и избыточной массой тела, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким уровнем холестерина и заболеваниями печени и желчного пузыря.

Доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговского университета Николай Кудашкин до этого рассказал «Газете.Ru», что витамин D синтезируется, когда человек находится на солнце. При этом он подчеркнул, что у граждан России есть явный дефицит витамина, поэтому им важно получать его из еды. Одними из самых доступных источников являются сельдь, яичный желток, сливочное масло, твердые сыры и ряд других продуктов.

Ранее врач развеял миф о пользе кофе с маслом.

 
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