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Общество

В Саратове оскорбленный мужчина разбил пивную кружку о голову 21-летней девушки

В Саратове девушка получила удар кружкой по голове после конфликта с незнакомцем
Кадр из видео/Telegram-канал«Саратов +»

В Саратове 21-летняя местная жительница получила тяжелые травмы после конфликта с незнакомцем. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Саратов +».

Инцидент произошел у пивного ресторана «Питница» в ночь с 14 на 15 июля. Проходя мимо, девушка увидела на летней веранде знакомого и подошла поздороваться, однако один из мужчин в компании начал вести себя грубо и хамить ей.

Обиженная саратовчанка вылила ему на голову коктейль, после чего тот догнал ее и ударил стеклянной кружкой по голове.

«Первый удар был, как я понимаю, в лицо. Я закрыла [его] рукой. У меня разрыв сухожилий. Шили, операцию делали. Рука в мясо. И уже вторым ударом он, получается, по затылку ударил. Дальше они увидели кровь. И все дружно убежали», — говорит жертва.

В региональном МВД подтвердили, что девушка была госпитализирована с ранами головы и руки. Личность предполагаемого нападавшего установлена, им оказался 28-летний местный житель, его разыскивают.

Ранее неизвестный преследовал девушку в Краснодаре и напал на нее за отказ познакомиться.

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