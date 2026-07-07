Неизвестный преследовал девушку в Краснодаре и напал на нее за отказ познакомиться

В Краснодаре неизвестный на велосипеде преследовал девушку и ударил ее по лицу за отказ познакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел на улице Минской, мужчина на велосипеде преследовал девушку от дома и оказывал ей знаки внимания. Когда она попросила его прекратить, незнакомец ударил ее по лицу.

Пострадавшая готовит заявление в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Петербурге спасли женщину, которую партнер избивал почти два месяца. У нее были множественные ушибы головы и переломы ребер, врачи оценили состояние как среднетяжелое. Сначала дело возбудили по статье о причинении вреда средней тяжести, однако позже его переквалифицировали на более тяжкую статью. Подозреваемого задержали на Заневском проспекте. Сейчас он находится под стражей, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве мужчина жестоко избил бывшую, сломав ей ключицу и выбив зуб.