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Общество

Мужчина спас 35 тысяч пчел, живших внутри статуи Иисуса

Bild: пчеловод в Германии спас 35 тысяч пчел, поселившихся в статуе Иисуса
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В Германии мужчина спас 35 тысяч пчел, живших внутри статуи Иисуса, пишет Bild.

В баварском городе Деггендорф пчелиный рой численностью около 35 тысяч особей обосновался внутри полой деревянной статуи Христа, стоящей на открытом воздухе. Когда в начале июля скульптуру сняли с постамента для реставрации, внутри нее обнаружили улей с сотами.

На помощь призвали местного пчеловода Симона Вебера. Он вскрыл заднюю часть фигуры и аккуратно извлек пчел. Хитрость заключалась в поимке матки — после этого остальные насекомые последовали за ней. Пчеловод переместил рой в специальный ящик. По его словам, матка, вероятно, покинула прежнее гнездо с частью пчел в поисках нового жилья и приняла статую за дупло дерева.

Если бы не вмешательство человека, пчелы не пережили бы осень, уверен Симон.

Ранее эксперты назвали продукты, которые исчезнут из-за вымирания пчел.

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