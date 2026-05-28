В Москве на видео попала массовая драка мигрантов на парковке

В Москве 16 мигрантов задержали за массовую драку

Конфликт на парковке в Москве закончился расправой и задержанием подозреваемых в другом регионе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на Белореченской улице. По данным полиции, между двумя группами мигрантов произошла стычка, во время которой один из них получил удар ножом в грудь.

В какой-то момент все участники конфликта разбежались, пострадавшего направили в больницу, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники МВД задержали главного подозреваемого, 24-летнего мигранта. В этот момент он уже находился на территории Смоленской области и планировал вернуться на родину, чтобы избежать наказания.

«В последующем сотрудники органов внутренних дел установили и доставили территориальный отдел полиции для разбирательства ещё более 15 иностранных граждан, принимавших участие в потасовке», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД предполагают, что к инциденту могут быть причастны и другие люди. Сейчас их лица устанавливают. Также полицейские выяснят, легально ли находились на территории РФ уже задержанные мигранты.

Ранее в Иркутской области выпускники жестоко избили лежавшего на асфальте мужчину.

 
