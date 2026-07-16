В СвЖД назвали причину схода поезда в Пермском крае

Свердловская железная дорога (СвЖД) ведет восстановительные работы на участке Кишерть – Шумково в Пермском крае, где из-за деформации насыпи сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Об этом СвЖД сообщила в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, сход произошел в результате аномального количества осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути, опоры контактной сети», — говорится в сообщении.

Движение поездов на перегоне приостановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет, отметили в Свердловской железной дороге.

В данный момент ведутся восстановительные работы, в которых задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. На месте работают 270 железнодорожников.

Авария произошла 15 июля в 23:31 мск. В результате нее сошли с рельсов шесть вагонов с глиноземом и одна секция локомотива.

Ранее в Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.