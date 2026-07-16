Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В СвЖД назвали причину схода поезда в Пермском крае

СвЖД: причиной схода поезда на участке Кишерть – Шумково стала деформация насыпи
Транспортная полиция Сибири

Свердловская железная дорога (СвЖД) ведет восстановительные работы на участке Кишерть – Шумково в Пермском крае, где из-за деформации насыпи сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Об этом СвЖД сообщила в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, сход произошел в результате аномального количества осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути, опоры контактной сети», — говорится в сообщении.

Движение поездов на перегоне приостановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет, отметили в Свердловской железной дороге.

В данный момент ведутся восстановительные работы, в которых задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути. На месте работают 270 железнодорожников.

Авария произошла 15 июля в 23:31 мск. В результате нее сошли с рельсов шесть вагонов с глиноземом и одна секция локомотива.

Ранее в Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!