Преступник украл котенка и вместе с ним отправился грабить банк

NBC: в США преступник украл котенка и отправился с ним на ограбление

В штате Мэриленд мужчина схватил котенка из зоомагазина и попытался использовать его при ограблении банка, пишет NBC.

Инцидент произошел в городе Белтсвилл. Злоумышленник в светлой футболке и черной шапке зашел в зоомагазин, с помощью ключа открыл вольер для усыновления животных, схватил трехмесячного котенка по кличке Магнолия и побежал к соседнему банку.

В банке он подошел к сотруднице, отдал ей котенка, а затем протянул записку с требованием отдать все деньги. Полиция прибыла на место через несколько минут и задержала мужчину прямо на месте преступления. Сотрудники зоомагазина сообщили, что подозреваемый заходил к ним почти каждый день в течение двух недель и всегда направлялся прямо к клетке с животным.

Магнолия не пострадала и снова доступна для усыновления. Представительница приюта для животных пошутила, что кошка ищет «законопослушного гражданина с добрым сердцем».

Ранее мужчина, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк.