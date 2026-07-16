Стало известно, каким работникам угрожают нейросети

При внедрении искусственного интеллекта по удар попадут не отдельные профессии, а позиции с повторяемыми задачами и четкими критериями проверки, где вклад специалиста сводится в основном к однотипным действиям. Об этом Pravda.Ru рассказала преподаватель онлайн-магистратуры «Искусственный интеллект» НИУ ВШЭ Альбина Бурлова.

«Если задачу можно четко описать, а результат легко и недорого проверить, передача таких операций ИИ начинает экономить время и деньги. Поэтому под оптимизацию первыми попадают роли, внутри которых много рутинной работы: отдельные задачи разработчиков, тестировщиков, технических писателей, специалистов поддержки, аналитиков типовой отчетности», — пояснила эксперт.

По ее словам, нейросети не угрожают в том случае, если позиция связана с высокими финансовыми, юридическими, репутационными или управленческими рисками. В этом случае участие человека, который понимает ограничения инструмента и проверяет итоговый результат, будет необходимо.

Бурлова добавила, что для повышения своей ценности сотрудникам важно анализировать структуру своих задач и понять, где обязательна экспертная оценка, какие решения требуют понимания широкого контекста и где человек отвечает за конечный итог. Кроме того, укрепить свои позиции можно, если сместить фокус с выполнения рутины на управление результатами работы ИИ.

Правительство Австралии до этого представило первый национальный доклад о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, согласно которому наибольшему риску подвержены специалисты интеллектуального труда, тогда как представители рабочих профессий пока менее уязвимы.

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